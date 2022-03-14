Легендарный шахматист Каспаров рассказал, при каких условиях падет режим Путина

Легендарный гроссмейстер Гарри Каспаров поделился мыслями о российском вторжении в Украину. 13-й чемпион мира по шахматам рассказал, при каких условиях падет режим Путина.

Мнение чемпиона мира

По словам Каспарова, не будет денег – не будет работать полиция, не будут никакие кадыровцы беспорядком заниматься. Армия остановится, она и так буксует сейчас.

К слову Путин играет в ядерный покер, – Каспаров предположил, кто может на него повлиять

"Война с Украиной – результат полной безнаказанности. Он считал, что зайдет в Киев за 2 – 3 дня и все побегут к нему договариваться, когда он поставит свою марионетку в Киеве. Слава богу, героизм украинских солдат и простых жителей остановил это.

Только комбинация военного поражения в Украине и тотального разгрома российской экономики – это наш шанс, чтобы этот режим пал, и Россия смогла выйти из этой ужасной ямы. Каждый день его пребывания у власти – это шаг России к могиле, как страны и государства", – сказал Каспаров в эфире радио.

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