Думка чемпіона світу

За словами Каспарова, не буде грошей – не буде працювати поліція, не будуть ніякі Кадирови безладом займатися. Армія зупиниться, вона і так буксує зараз.

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"Війна з Україною – результат повної безкарності. Він вважав, що зайде до Києва за 2-3 дні і всі побіжать до нього домовлятися, коли він поставить свою маріонетку у Києві. Слава богу, героїзм українських солдатів та простих мешканців зупинив це.

Тільки комбінація військової поразки в Україні та тотального розгрому російської економіки – це наш шанс, щоб цей режим впав, і Росія змогла вийти з цієї жахливої ​​ями. Щодня його перебування при владі – це крок Росії до могили, як країни та держави", – сказав Каспаров в ефірі радіо.

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