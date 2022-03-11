Легендарный олимпийский чемпион в 57 лет ушел воевать за Украину

Олимпийский чемпион Сеула-1988 Александр Волков присоединился к защитникам украинской земли от русско-фашистских оккупантов.

57-летний бывший баскетболист взял в руки оружие и патрулирует улицы своего поселка на Киевщине.

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Ранее российские захватчики разрушили семейное здание Александра Волкова в Чернигове, где он проживал в детстве.

Что известно об Александре Волкове

Волков был министром спорта Украины с 1999-го по 2000 год. С этого времени он продолжает активно заниматься политикой.

2007 избран президентом Федерации баскетбола Украины. После завершения карьеры игрока в 1995 году он вернулся в 2000 году, чтобы сыграть за БК Киев. Он был одним из основателей, а позже занимал должность президента команды, базирующейся в украинской столице.

Волков был одним из пионеров европейских игроков в НБА. В шестом раунде драфта 1986 года он был избран "Атланта Хокс". Он набирал в среднем за карьеру 6,8 очка, 2,6 подбора и 2,2 передачи за матч за "ястребов".

За свою карьеру он завоевал золотую медаль Олимпийских игр-1988 года, а также две серебряные медали чемпионатов мира ФИБА в 1986 и 1990 годах. В активе Волкова "золото", "серебро" и "бронза" чемпионатов Европы с 1985 по 1989 год.

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