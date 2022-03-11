57-річний колишній баскетболіст узяв у руки зброю, та патрулює вулиці свого селища на Київщині.

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Раніше російські загарбники зруйнували родинний будинок Олександра Волкова в Чернігові, де він мешкав у дитинстві.

Що відомо про Олександра Волкова

Волков був міністром спорту України з 1999-го до 2000 року. З того часу він продовжує активно займатися політикою.

2007 року обраний президентом Федерації баскетболу України. Після завершення кар'єри гравця у 1995 році він повернувся у 2000 році, щоб зіграти за БК Київ. Він був одним із засновників, а пізніше обіймав посаду президента команди, що базується в українській столиці.

Волков був одним із піонерів європейських гравців у НБА. У шостому раунді драфта 1986 він був обраний "Атланта Хокс". Він набирав у середньому за кар'єру 6,8 очка, 2,6 підбирання та 2,2 передачі за матч за "яструбів".

За свою кар'єру він виборов золоту медаль Олімпійських ігор-1988 року, а також дві срібні медалі чемпіонатів світу ФІБА у 1986-му та 1990 роках. В активі Волкова "золото", "срібло" та "бронза" чемпіонатів Європи з 1985-го по 1989 рік.

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