Легендарный Мэнни Пакьяо поддержал Украину и передал приветствие Кличко: видео
22 марта 2022 , 14:52Читати новину українською
Источник:Luckypunch.net
Один из лучших боксеров в истории Мэнни Пакьяо поддержал украинский народ, который защищает свою землю от российского вторжения.
Пакьяо записал видео вместе с обладателем пояса WBC в полулегком дивизионе Марком Магсайо и промоутером Шоном Гиббонсом, в котором поддержал Украину в войне с Россией.
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Они выразили слова поддержки украинскому народу, взяв в руки украинский флаг. Мэнни также передал приветствие первым украинским чемпионам мира в супертяжелом весе братьям Кличко.
Видеообращение Пакьяо
Кто такой Мэнни Пакьяо
- Пакьяо является единственным боксером, которому удалось получить титулы в восьми весовых категориях. Ветеран уже давно занимается политикой, а недавно стало известно, что он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин.
- Всего на счету филиппинца 62 победы (39 – нокаутов), 2 ничьи и 8 поражений.