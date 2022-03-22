Легендарный Мэнни Пакьяо поддержал Украину и передал приветствие Кличко: видео

Один из лучших боксеров в истории Мэнни Пакьяо поддержал украинский народ, который защищает свою землю от российского вторжения.

Пакьяо записал видео вместе с обладателем пояса WBC в полулегком дивизионе Марком Магсайо и промоутером Шоном Гиббонсом, в котором поддержал Украину в войне с Россией.

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Они выразили слова поддержки украинскому народу, взяв в руки украинский флаг. Мэнни также передал приветствие первым украинским чемпионам мира в супертяжелом весе братьям Кличко.

Видеообращение Пакьяо

Кто такой Мэнни Пакьяо