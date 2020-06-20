Легендарный гонщик Дзанарди попал в тяжелую аварию: что известно о состоянии пилота
Бывший пилот Формулы-1 итальянец Алессандро Дзанарди попал в тяжелую аварию. Инцидент произошел 19 июня около итальянского города Сиена.
Дзанарди был срочно доставлен вертолетом в госпиталь города Сиены после серьезного ДТП. Об этом сообщает Sky News.
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Дзанарди въехал на велосипеде в грузовик
Сообщается, что легендарный гонщик попал в ДТП во время тренировки на велосипеде с ручным приводом. Его состояние расценивается как очень тяжелое.
Он готовился к очередным соревнованиям для спортсменов с ограниченными возможностями. Авария произошла на шоссе номер 146 в районе города Пьенца.
По информации Gazzetta dello Sport, Дзанарди не удалось избежать столкновения с грузовиком, когда на крутом спуске он не смог удержать под контролем свой велосипед и выехал на полосу встречного движения.
По информации, поступающей из Италии, Дзанарди получил серьезные черепно-мозговые травмы.
По свидетельству очевидцев, после аварии Дзанарди все время был в сознании и мог говорить. Спасатели прибыли на место происшествия только через 20 минут.
На момент прибытия помощи Алессандро находился в сознании, при этом подчеркивалось, что его состояние крайне тяжелое.
Иностранные СМИ пишут, что 53-летний итальянец перенес нейрохирургическую операцию.
Видео с места аварии
Что известно о Дзанарди
Дзанарди дважды стал чемпионом в североамериканской серии CART. Это произошло в сезонах 1997-1998 годов.
Также он выступал в Формуле-1, где достиг выдающихся результатов. Широкую известность Алессандро получил из-за возвращения к соревнованиям после потери обеих ног в результате аварии.
15 сентября 2001 года в гонке на трассе Лаузитцринг в Германии Дзанарди попал в тяжелую аварию на гонках класса CART.
Выехав на трассу после пит-стопа, он на непрогретой резине слишком рано ускорился и не справился с управлением.
Его болид развернуло поперек трассы. В следующую секунду в него врезался болид канадца Алекса Тальяни. Reynard итальянца разрубило пополам. Врачи вынуждены были позже ампутировать обе ноги до колена.
Видео аварии Дзанарди в 2001 году
В сентябре 2012 года Дзанарди выиграл две золотые и одну серебряную медаль на Летних Паралимпийских Играх в Лондоне в соревнованиях парациклистов.