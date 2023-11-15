Невероятный класс: легенда футбола продолжит карьеру в составе чемпиона Великобритании по хоккею

Выдающийся голкипер Петр Чех в 2019 году закончил футбольную карьеру. Однако это не поставило крест на его выступлениях в спорте.

Он начал заниматься хоккеем и добился там также значительных успехов. Чешский вратарь после выступлений за три профессиональных клуба совершил настоящий карьерный скачок и присоединился к чемпиону Великобритании.

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Невероятная возможность для легенды

Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом Белфаст Джайантс, который срочно искал вратаря из-за проблем с травмами. Известный в прошлом футбольный голкипер будет выступать там на правах аренды.

Мы очень благодарны за поддержку как команде Оксфорд Сити Старз, так и самому Петру. Петр – высококлассный спортсмен, знающий, что нужно для того, чтобы выступать на самом высоком уровне, поэтому его поддержка в период аренды будет неоценимой.

– сказал главный тренер команды Адам Киф.

Отметим, что легендарный голкипер в 2023 году участвовал в благотворительном матче с херсонским Днепром в поддержку Украины. Эта игра стала частью программы "Украинская хоккейная мечта", где собирались деньги для поддержки игроков, тренеров и сотрудников хоккейных клубов и школ по всей Украине.

Напомним, что Петр Чех – рекордсмен по количеству "сухих" матчей в АПЛ. За Арсенал и Челси в этом турнире он сыграл 443 матча, в которых 207 раз не пропускал ни одного гола. Также никто не сыграл больше игр за сборную Чехии, чем легендарный голкипер.

. Белфаст Джайантс уже четвёртый клуб в хоккейной карьере Петра Чеха. До этого он выступал за Гилфорд Феникс, Челмсфорд Чифтейнс и Оксфорд Сити Старз.