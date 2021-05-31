Легендарный форвард Арсенала и Барселоны вернулся в сборную Бельгии перед Евро-2020

Сборная Бельгии усилилась перед чемпионатом Европы-2020. Тренерский штаб Роберто Мартинеса пополнил Тьерри Анри.

Усиление перед Евро-2020

Бельгийская сборная официально объявила о возвращении в тренерский штаб французского специалиста. Тьерри Анри будет работать вместе с командой на предстоящем Евро-2020.

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43-летний Анри уже ранее работал в бельгийской национальной команде в 2016/2018 годах. После этого успел поработать тренером во французском Монако и канадском Монреале. у руля обеих команд суммарно провел 49 поединков. Также в 2015/2016 годах работал с молодежным составом Арсенала.

На чемпионате Европы-2020 сборная Бельгии сыграет в одной группе с Данией, Финляндией и Россией.

Незаконченное дело. Мы приветствуем Тьерри Генри в штате на Евро-2020,

– говорится в посте.