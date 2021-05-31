Підсилення перед Євро-2020

Бельгійська збірна офіційно оголосила про повернення у тренерський штаб французького спеціаліста. Тьєррі Анрі буде працювати разом з командою на майбутньому Євро-2020.

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43-річний Анрі вже раніше працював у бельгійській національній команді у 2016/2018 роках. Після цього встиг попрацювати тренером у французькому Монако та канадському Монреалі. біля керма обох команд сумарно провів 49 поєдинків. Також у 2015/2016 роках працював із молодіжним складом Арсенала.

На чемпіонаті Європи-2020 збірна Бельгії зіграє в одній групі з Данією, Фінляндією та Росією.

Незакінчена справа. Ми вітаємо Тьєррі Генрі у штаті на Євро-2020,

– йдеться у пості.