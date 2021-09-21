Легендарного футболиста Валенсии и Милана ограбили под дулом пистолета
Источник:Mundo Deportivo
Легендарный футболист сборной Аргентины и Валенсии Роберто Аяла попал в неприятную ситуацию. Один из тренеров аргентинской сборной стал жертвой ограбления.
У тренера отобрали телефон и деньги
Ограбление произошло в районе Сан-Каэтана в аргентинском городе Лухан. Аяла попал в засаду утром 20 сентября, когда ехал в своем автомобиле Renault Koleos.
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Авто, в котором ехал Аяла, было остановлено тремя нападавшими. Бывшему футболисту пришлось остановиться, поскольку в его машину полетели камни.
Грабители пригрозили Аялу оружием после того, как повредили колесо машины. Злоумышленники забрали мобильный телефон Аялы, а также наличные на сумму 5 600 евро.
После ограбления неизвестные пешком сбежали в один из районов города.
Проезжающий мимо водитель сразу же вызвал полицию. Роберто, к счастью, не пострадал. Аргентинские СМИ уже опубликовали фото авто, которое повредили грабители.
Фото Infoxc.com
Что известно о Аяле
- В период с 2000 по 2007 годы Аяла провел более 200 матчей за испанскую Валенсию. С валенсийским клубом Робето выиграл два титула Ла Лиги и Кубок УЕФА.
- В сезоне-1998/1999 Аяла выиграл Серию А в составе Милана. Он четыре раза выступал на чемпионате мира. В 2004 году выиграл Олимпиаду в составе сборной Аргентины.
- Сейчас Аяла работает с Лионелем Скалони в составе тренерского штаба сборной Аргентины.