Легенда Шахтера объяснил, почему Сидорчук, Степаненко и Пятов не перейдут в другой клуб

Бывший защитник Шахтера Разван Рац рассказал, почему информация о возможном переходе "горняков" Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также капитана Динамо Сергея Сидорчука к румынскому Стяуа является фейковой.

По словам Раца, он поддерживает с ними связь ежедневно, потому что они находятся в 300 метрах от него в Румынии.

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"Слухи о Стяуа? Из того, что я читал, потому что не слышал этих слов лично, есть фраза, в которой владелец клуба говорит, что Мирча Луческу дал бы свое согласие от имени игроков. Не знаю правда ли это, лично не слышал. Но это было понятно буквально", – начал он.

"На данный момент варианта с Румынией для них не существует. Их предлагают в другие места, но сейчас есть рекомендации не делать этого, от некоторых... Есть такие рекомендации. Потому что это еще вопрос интерпретации", – заявил Рац.

Что известно о Пятова, Сидорчука и Степаненко