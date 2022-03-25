Легенда Шахтера объяснил, почему Сидорчук, Степаненко и Пятов не перейдут в другой клуб
Источник:Gazeta Sporturilor
Бывший защитник Шахтера Разван Рац рассказал, почему информация о возможном переходе "горняков" Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также капитана Динамо Сергея Сидорчука к румынскому Стяуа является фейковой.
По словам Раца, он поддерживает с ними связь ежедневно, потому что они находятся в 300 метрах от него в Румынии.
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"Слухи о Стяуа? Из того, что я читал, потому что не слышал этих слов лично, есть фраза, в которой владелец клуба говорит, что Мирча Луческу дал бы свое согласие от имени игроков. Не знаю правда ли это, лично не слышал. Но это было понятно буквально", – начал он.
"На данный момент варианта с Румынией для них не существует. Их предлагают в другие места, но сейчас есть рекомендации не делать этого, от некоторых... Есть такие рекомендации. Потому что это еще вопрос интерпретации", – заявил Рац.
Что известно о Пятова, Сидорчука и Степаненко
- В сезоне-2021/2022 Степаненко сыграл в футболке Шахтера 22 матча, в которых забил 2 гола и сделал один ассист.
- Его соглашение с "горняками" рассчитано до конца июня 2024 года.
- В текущем сезоне Пятов провел в рамке ворот "горняков" 12 поединков, в которых пропустил 6 мячей и еще в 8 встречах сыграл на ноль.
- Сидорчук сыграл за киевлян 23 матча, в которых отметился 2 голами и таким же количеством результативных передач.
- Оба имеют соглашения с клубами до 30 июня 2021 года.