"Это их земля, это их место": легенда футбола категорично высказался о войне в Украине

В субботу, 6 июля, донецкий Шахтер сыграл второй контрольный поединок на тренировочном сборе. Соперником "горняков" был хорватский Хайдук, который возглавляет легендарный в прошлом полузащитник Дженнаро Гаттузо.

Матч закончился вничью со счетом 1:1. На гол Эмира Сахити своим взятием ворот ответил Лассина Траоре.

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Гаттузо поддержал Украину

После финального свистка с пресс-службой "горняков" пообщался наставник "мастеров с моря" Дженнаро Гаттузо. Он поделился впечатлениями от игры и отдельно высказался относительно российской агрессии, поддержав народ Украины.

"Это очень гордый народ, большого сердца и большой благородной цели. Они действительно невероятные, они живут в чрезвычайно сложных условиях, к сожалению, очень много людей отдали свою жизнь. Единственное, на что я надеюсь – это закончится как можно скорее.

Это нечестно по отношению к этому замечательному народу и этой замечательной стране. Это их земля, это их место, где украинцы родились, где жили их родители, где живут их дети. Это ваш край, и вы заслуживаете жить в нем счастливыми. Если пытаться искать какой-то позитив в этом, то действительно приятно видеть ту гордость, которую демонстрирует народ Украины", – сказал Гаттузо.

Смотрите видео с полным комментарием Гаттузо после матча с Шахтером

Напомним, что Дженнаро Гаттузо на протяжении многих лет играл бок о бок с Андреем Шевченком за Милан. Всего он провел за этот клуб 468 матчей и завоевал с "россонери" 10 трофеев.