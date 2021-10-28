54-летнему Зубу предстоит сложная операция по замене двух клапанов сердца. Об этом сообщил бывший спикер Карпат Юрий Назаркевич в своем фейсбуке.

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Для хирургического вмешательства Зубу нужны немалые средства. Так что близким и друзьям бывшего тренера Карпат U-21 пришлось просить помощи у футбольного сообщества и поклонников игры миллионов.

Поможем Роману Зубу! У известного ветерана львовских Карпат и украинского футбола 54-летнего Романа Зуба врачи обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. В ближайшее время его ждет сложная операция по замене двух клапанов сердца. Для этого требуются немалые средства. Поэтому обращаемся ко всем неравнодушным поклонникам игры популярного ветерана футбола с возможностью предоставления посильной финансовой помощи,

– написал Юрий Назаркевич.

Что известно о Романе Зубе

Роман Зуб родился во Львове и воспитывался в структуре киевского "Динамо". Выступал за дубль столичного гранда в середине 80-х. Позже защищал цвета луганской Зари, Карпат, Волыни, Винницкой Нивы, Полиграфтехники и других команд.