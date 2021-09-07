Легенда Баварии Рибери сорвал трансфер футболиста Динамо в Салернитану

Новичок Серии А Салернитана официально объявила о том, что команду усилил 38-летний француз Франк Рибери. Деталей контракта нет.

6 сентября утром ветеран мирового футбола отправился из Флоренции в Салерно, чтобы пройти медобследование на базе новичка Серии А.

Смотрите также Официально: Олег Дулуб – новый главный тренер ФК Львов

Медосмотр 38-летний футболист прошел успешно, что подтвердил сам факт подписания нового соглашения, рассчитанного на один год.

В прошлом сезоне француз защищал цвета Фиорентины, где за 29 матчей оформил 8 голевых действий.

Славу Рибери принесли выступления в составе мюнхенской Баварии, с которой выиграл Лигу чемпионов в 2013 году. В том же году Франк даже смог войти в топ-3 претендентов на Золотой мяч, но уступил награду Криштиану Роналду.

Рибери сорвал трансфер Родригеса

Легионер киевского Динамо Жерсон Родригес, который представляет Люксембург, не переехал в Италию, несмотря на слухи о переговорах с Салернитаной.

Новичок Серии А выбрал более опытный вариант с Франком Рибери.

2 сентября стало известно, что французский Труа арендовал Родригеса у Динамо на один сезон. Оказывается, Динамо отправило Жерсона в платную аренду.