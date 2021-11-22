ЛеБрон Джеймс во время матча разбил до крови лицо соперника: видео удара и схватки на игре НБА

Матч между командами Детройт Пистонс и Лос-Анджелес Лейкерс едва не закончился массовой дракой, которую устроили на площадке. Причиной стал удар лидера гостей ЛеБрона Джеймса в лицо Айзее Стюарду

В третьей четверти Лейкерс проигрывали сопернику. Детройт получил право на штрафной. Бросок Джереми Гранта был меткий. Однако Джеймс и Стюарт в то время вели борьбу за позицию, чтобы быть первым на подборе.

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И именно в это время ЛеБрон отмахнулся от соперника, ударив его рукой в лицо. От удара у Стюарта на лице выступила шаг, залив ему глаза – игроку разбили веко.

После этого на площадке сразу возникла стычка с участием остальных игроков. Больше всего хотел отомстить сам Стюарт, пытавшийся прорваться к Джеймсу. Поэтому охранникам удалось вмешаться в ситуацию.

Хотя однажды Стюарт чуть не прорвался через охранников, продемонстрировав отличный дриблинг.

Закончилось все тем, что ЛеБрон Джеймс получил удаление за удар (неспортивный фол второй степени). Стюарт тоже получил удаление.

Видео удара ЛеБрона Джеймса и столкновения на площадке

После матча ЛеБрон Джеймс отказался общаться с журналистами.

Массовая драка в Детройте

Стоит отметить, что именно в Детройте состоялась одна из самых массовых драк в истории НБА. 19 ноября 2004 года, когда Детройт Пистонс принимали Индиану Пэйсерс. Тогда после стычки между баскетболистами, в игрока гостей Рона Артеста, который прилег на стол арбитров, бросили стакан с пивом с трибун. Он сорвался с места и бросился бить болельщика, который, по его мнению, и бросил в него стакан. За это драка началась уже и на трибунах, а болельщики выбежали на площадку.

После массовой драки одного из болельщиков забрала скорая.

Расследованием дела занялись правоохранители. Им удалось установить и человека, бросившего стакан с пивом, что и привело к массовой драке.

В итоге Рон Артест был дисквалифицирован до конца сезона. Стивен Джексон получил 30 матчей дисквалификации. Джермейн о'Нил сначала был дисквалифицирован на 25 матчей, но после апелляции, отстранение от матчей сократили до 15. Энтони Джонсон получил дисквалификацию на шесть матчей.

Также все эти игроки были осуждены к одному году условно, штрафу в 250 долларов и исправительным работам.