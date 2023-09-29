Проблема не в Михаиле: экс-игрок Челси нашел причину неуверенных выступлений Мудрика в Лондоне

Михаил Мудрик в январе 2023 перешел в Челси. В составе лондонцев он не смог пока на постоянной основе демонстрировать свою лучшую игру, из-за чего долгое время получал шквал критики.

Однако последние матчи дают надежду, что адаптация украинца подходит к концу и он сможет зажечь в Англии. После последнего матча против Брайтона Михаил не смог совершить результативных действий, но был одним из лучших на поле. Его полезные действия не остались без оценки и поклонники Челси устроили Мудрику овацию стоя во время замены.

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Большая часть проблем Мудрика связана с партнерами

Именитый экс-чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Франк Лебеф, проведший 5 лет в составе Челси, также заметил прогресс в действиях украинского вингера. Он прокомментировал сложный старт в составе "синих" для Михаила Мудрика и считает, что украинец пришел в сложнейший момент в истории Челси и своей страны, но часть вины его невнятных выступлений лежит на плечах партнеров.

Лебеф отметил, что в его времена пребывания в Челси украинец выглядел бы совсем иначе.

Мудрику было тяжело, учитывая произошедшее в его стране и то время, когда он пришел в Челси. Но пришло время, когда он начинает действовать. Если бы рядом с Мудриком играл Фрэнк Лэмпард, Роберто Ди Маттео или Джанфранко Дзола – мы бы увидели другого игрока. В этом проблема – сбалансированность команды.



Челси должен разделить команду пополам и привлечь несколько опытных игроков, чтобы начать получать результаты. Холанд забил больше голов, чем Челси. Недавно меня спросили, собирается ли Холанд завершить сезон с большим количеством голов, чем Челси – это реальная возможность. Надеюсь, этого не произойдет,

– заявил бывший футболист "синих".

. Холанд забил в АПЛ-2023/2024 8 голов, Челси – 5.

Отметим, что следующий матч Челси сыграет 2 октября против Фулхэма. Начало матча в 22:00.