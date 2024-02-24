Латвия и Эстония наказали хоккеистов, принявших участие в российских "Играх будущего"

Россия пытается создать иллюзию об отсутствии международной изоляции. Одним из таких пропагандистских мероприятий стали "Игры будущего" в Казани.

Россияне с грандиозной помпой открыли никому ненужный турнир "Игры будущего". На открытие позорных соревнований приехал даже международный преступник Владимир Путин.

Читайте также Террористам не место в хоккее: отстранение России и Беларуси от международных соревнований продлено

Латвийские и эстонские хоккеисты сыграли на "Играх будущего"

Чтобы продемонстрировать миру свою открытость, террористы пригласили для участия в соревнованиях спортсменов из разных стран. В частности в хоккейном турнире приняли участие латвийские и эстонские спортсмены. Они сыграли в составе объединенной команды Baltic Select.

По сообщению СМИ, в фиджитальном турнире по хоккею приняли участие семь латвийских спортсменов. На следующий день Латвийская федерация объявила о приостановлении лицензий хоккеистам.

К санкциям присоединилась Эстония. В составе Baltic Select было три человека из эстонского клуба Вялк 494. Все они были лишены лицензий.

Федерация хоккея Эстонии прекращает действие лицензий всех хоккеистов, которые играют в хоккейных лигах страны, которые приняли участие в фестивале "Игры будущего", проходящего в России,

– говорится в сообщении.

Отметим, что Латвия действовала согласно постановлению Сейма, который принял изменения в закон о спорте. Он запрещает сборным Латвии по игровым видам спорта участие в одних турнирах с россиянами и белорусами.

В церемонии открытия "Игр будущего" принимали участие "нейтральные" россияне: фигуристка-допингистка Камила Валиева, олимпийский чемпион Никита Нагорный, который возглавляет российскую военную организацию "Юнармия", бывший футболист Андрей Аршавин и другие.