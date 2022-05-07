В Латвии могут лишить гражданства, если ты поддерживаешь Россию, – украинец Филиппов

Бывший лидер Десны Александр Филиппов рассказал, как Украину поддерживают в Латвии. Футболист заверил, что в стране вводятся жесткие ограничения для поддерживающих Россию.

Филиппов: Люди здесь действительно поддерживают Украину

29-летний нападающий Александр Филиппов выступает в латвийском чемпионате рассказал, как переживает войну в Украине за ее пределами. Футболист Риги признался, что каждый день читает свежие новости перед тренировкой. Бывший игрок Десны не мог поверить, что в его родной стране началась настоящая полномасштабная война.

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Семья Александра встретила войну в Чернигове, которому досталось от врага. Филиппов невероятно волновался за близких, поэтому игроку было сложно думать о футболе. Футболист рассказал, что в 500 метрах от их дома попала ракета.

К счастью, родным форварда удалось выбраться из-под обстрелов: "Когда смотришь все фотографии, то этот ужас невозможно описать словами. Каждый день просыпаешься и ходишь с этими мыслями и засыпаешь с ними. А сложнее людям, потерявшим родных, жилье".

Филиппов рассказал, как в Латвии поддерживают Украину. Эта страна полностью приняла сторону украинцев и активно выбрасывает все российское. Доходят и до того, что они могут забрать гражданство за поддержку агрессии России.

Люди действительно поддерживают Украину. В Латвии даже для своих вносят определенные запреты. Отключают российские телеканалы, блокируют российские сайты. Доходит до того, что если ты поддерживаешь Россию, то у тебя могут унести гражданство,

– сказал украинский нападающий.

Что известно об Александре Филиппове