В Латвии могут лишить гражданства, если ты поддерживаешь Россию, – украинец Филиппов
Источник:"Футбол 1/2/3"
Бывший лидер Десны Александр Филиппов рассказал, как Украину поддерживают в Латвии. Футболист заверил, что в стране вводятся жесткие ограничения для поддерживающих Россию.
Филиппов: Люди здесь действительно поддерживают Украину
29-летний нападающий Александр Филиппов выступает в латвийском чемпионате рассказал, как переживает войну в Украине за ее пределами. Футболист Риги признался, что каждый день читает свежие новости перед тренировкой. Бывший игрок Десны не мог поверить, что в его родной стране началась настоящая полномасштабная война.
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Семья Александра встретила войну в Чернигове, которому досталось от врага. Филиппов невероятно волновался за близких, поэтому игроку было сложно думать о футболе. Футболист рассказал, что в 500 метрах от их дома попала ракета.
К счастью, родным форварда удалось выбраться из-под обстрелов: "Когда смотришь все фотографии, то этот ужас невозможно описать словами. Каждый день просыпаешься и ходишь с этими мыслями и засыпаешь с ними. А сложнее людям, потерявшим родных, жилье".
Филиппов рассказал, как в Латвии поддерживают Украину. Эта страна полностью приняла сторону украинцев и активно выбрасывает все российское. Доходят и до того, что они могут забрать гражданство за поддержку агрессии России.
Люди действительно поддерживают Украину. В Латвии даже для своих вносят определенные запреты. Отключают российские телеканалы, блокируют российские сайты. Доходит до того, что если ты поддерживаешь Россию, то у тебя могут унести гражданство,
– сказал украинский нападающий.
Что известно об Александре Филиппове
- Форвард за свою карьеру отыграл за ряд украинских и иностранных клубов – киевский Арсенал, Ильичевец, Макеевка, Никополь, Авангард и Десну. Черниговский клуб стал последним для Александра для переезда в Бельгию.
- В сентябре 2020 подписал контракт с Сент-Трюйденом, где пробыл два года.
- Зимой 2022 был арендован латвийской Ригой.
- Контракт Филиппова принадлежит Сент-Трюйдену, рассчитанному до конца декабря 2022 года.
- В нынешнем сезоне украинец провел 9 матчей, в которых забил два гола и совершил один ассист.