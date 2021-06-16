Шахтер согласовал переход звездного нападающего за 8 миллионов евро, – СМИ

Нападающий амстердамского Аякса Лассина Траоре близок к переходу в донецкий Шахтер. Игрок станет первым в истории "горняков" футболистом из Буркина-Фасо.

Как сообщает главный редактор TuttoMercatoWeb Марко Контерио, "горняки" заплатят за этот трансфер 8 миллионов евро, также согласованы условия личного контракта с футболистом.

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Третий футболист из Буркина-Фасо в Украине

20-летний нападающий из Буркина-Фасо Лассина Траоре станет первым футболистом Шахтера из западноафриканского государства. Кроме того, Траоре – третий футболист из Буркина-Фасо, который сыграет в украинском чемпионате.

Ранее таким достижением могли похвастаться нападающий донецкого Металлурга Аристид Бансе, что играл в Украине с 2006-го по 2008 год и бывший полузащитник Олимпика – Драман Салу, который сегодня выступает за армянский Пюник.

Transfermarkt оценивает стоимость Траоре в 6,5 миллиона евро.