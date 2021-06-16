Як повідомляє головний редактор TuttoMercatoWeb Марко Контеріо, "гірники" заплатять за цей трансфер 8 мільйонів євро, також узгоджені і умови особистого контракту з футболістом.

До слова FAVBET продовжує розіграш 21 авто

Третій футболіст з Буркіна-Фасо в Україні

20-річний нападник з Буркіна-Фасо Лассіна Траоре стане першим футболістом Шахтаря з західноафриканської держави. Крім того, Траоре – третій футболіст з Буркіна-Фасо, який зіграє в українському чемпіонаті.

Раніше таким досягненням могли похвалитися нападник донецького Металурга Арістід Бансе, що грав в Україні з 2006-го по 2008 рік і колишній півзахисник Олімпіка – Драман Салу, який нині виступає за вірменський Пюнік.

Transfermarkt оцінює вартість Траоре в 6,5 мільйона євро.