Фанаты Ланса устроили овации Мбаппе: на стадионе соперника ПСЖ скандировали его имя

В первый день нового 2023 во французской Лиге 1 состоялась встреча двух лидеров сезона – ПСЖ и Ланса. Парижане неожиданно уступили хозяевам 3:1.

Уже в первой 10-минутке команды обменялись голами. На мяч франковского ПСЖ ответил голом Экитике. Еще по одному результативному удару было от Ланса в каждом из таймов. В итоге – 3:1, домашняя победа Ланса над ПСЖ.

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Болельщики соперника поблагодарили Килиану за ЧМ-2022

В ходе встречи произошел интересный эпизод. Фанаты Ланса устроили овации одному из футболистов ПСЖ – Килиану Мбаппе. Болельщики аплодисментами и даже выкрикивали фамилию француза. Такими поступками фаны соперника решили поблагодарить Мбаппе за отличную игру в составе сборной Франции на чемпионате мира-2022 по футболу.

Других игроков ПСЖ фанаты Ланса освистали. Отметим, что в этом туре Мбаппе "молчал", не расстроив голкипера соперника.

Напомним, что Килиан стал лучшим бомбардиром Мундиаля в Катаре. Нападающий парижан наколотил 8 голов и получил золотую бутсу. В финале соревнований Мбаппе стал автором хет-трика в ворота Аргентины. Но даже такая сверхрезультативная игра не позволила победить его команде. Аргентина была более точной в серии пенальти 4:2.

Мбаппе стал вицечемпионом мира. Его одноклубник Лионель Месси поднял трофей ЧМ-2022 над головой.

Даже победа не позволила Лансу отобрать у ПСЖ лидерство в турнирной таблице Лиги 1. Между клубами разница в 4 балла в пользу парижан. Ланс остается вторым.

. В сезоне-2022/2023 Мбаппе провел на клубном уровне 22 матча, в которых отличился 20 голами и 5 результативными передачами.