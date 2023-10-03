А вот и первая осечка "канониров" в ЛЧ: Арсенал сенсационно проиграл крепкому Лансу – видео

Лондонский коллектив столкнулся с крепким французским орешком. Незвездный коллектив не захотел быть мальчишками для избиения.

Ланс – Арсенал 2:1

Голы: Томассон, 25, Вахи, 69 – Габриэль Жезус, 14

Ланс и Арсенал провели встречу в рамках 2-го тура Лиги чемпионов, из которой победителями вышли французы. "Кроваво-золотые" еще раз достойно играют против чрезвычайно опытного соперника, пишет 24 Канал.

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В ЛЧ легко не бывает

Французы продемонстрировали, что не боялись такого грозного соперника, как "канониры". Да, в первом тайме Арсенал гораздо больше контролировал мяч, а вместе с тем и игру, однако Ланс также часто атаковал, а даже больше бил по воротам оппонента. Лондонцам удалось открыть счет в матче после ошибки своего соперника, конвертированного в гол Габриэль Жесус. Но вот французы продемонстрировали зубы и довольно быстро выровняли игру, забив гол-красавец, ушедший в актив Томассона.

Во втором тайме Арсенал значительно сдал в игре, отпустив свой контроль над мячом. Ланс, в свою очередь, добавил в атаке, что не могло не вылиться в итог. На 69-й минуте игры Вахи оказался сам на 11-метровой отметке и отправил мяч в сетку ворот, шокировав фанатов "канониров". "Кроваво-золотые" отдали инициативу Арсеналу, однако те не смогли ничего с ней поделать.

В первом тайме у лондонцев травмировался Букайо Сака. Александр Зинченко на поле провел 70 минут.

Таким образом, Ланс одерживает первую за 21 год победу в Лиге чемпионов, а также зарабатывает 4-й зачетный балл за две игры, выйдя на первое место. Арсенал проиграл впервые в сезоне и опустился на 3-ю строчку в квартете (3 очка, Севилья с 4 пунктами заняли вторую позицию, а ПСВ с 0 баллами – четвертую). Группа обещает быть интересной.

Видеообзор матча Ланс – Арсенал