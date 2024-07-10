История успеха Ламина Ямала: ранний прогресс, топовые голы и множество рекордов вундеркинда из Испании

Талант Барселоны стал настоящим сокровищем для сборной Испании на чемпионате Европы-2024. Парню еще не исполнилось 17-ти лет, а он уже разрывает европейский футбол.

Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте переиграла в матче 1/2 финала Францию благодаря голам Ямала и Ольмо, пишет 24 Канал.

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Ранний расцвет Ламина

Особое внимание к себе привлек Ламин Ямал. Вингеру Барселоны удалось не только оформить красивый мяч, а еще и побить ряд рекордов.

Видео гола Ямала в ворота Франции:

Сам игрок родился в каталонском городке Матаро в семье марокканца и уроженки Экваториальной Гвинеи. Однако львиную долю жизни он отдал Барселоне, куда попал в академию в семилетнем возрасте.

Ламин показывал очень быстрый прогресс и поражал своим талантом. Это привело к тому, что уже в 15 лет Ямал был приглашен Хави в первую команду. В апреле 2023-го вингер за нее и дебютировал в возрасте 15 лет 9 месяцев и шести дней.

Уже в сезоне 2023-2024 Хави стал использовать Ямала как игрока основы. Первый гол за Барселону он забил в начале октября Гранаде в возрасте чуть более 16 лет и двух месяцев.

Успехи в сборной

Испанская федерация решила не медлить и вызвала Ламина на сентябрьский сбор. Учитывая разнообразные корни Ямала, игрока вполне могли заиграть за Марокко. Дебют вингера получился сказочным.

Видео первого гола Ямала за Испанию – в обзоре матча против Грузии:

Ламин в первом же матче против Грузии отметился забитым голом, а через два месяца огорчил сборную Кипра. В Барселоне дела также шли прекрасно. Несмотря на отсутствие трофеев Ламин наиграл аж 50 матчей в сезоне и записал на свой счет по семь голов и ассистов.

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Такое мощное выступление не оставляло тренеру сборной Испании другого варианта, кроме вызова Ламина на Евро-2024. Не помешала и учеба в школе. Ямал взял с собой домашнее задание, а также дистанционно сдал экзамены.

На турнире вингер поразил своей скоростью и сыгранностью с партнерами по команде, но никак не мог отличиться первым голом на Евро. Впрочем, в матче 1/2 финала против Испании судьба вознаградила Ламина.

История рекордов Ямала

Испанец стал самым молодым автором гола на чемпионатах Европы в возрасте 16 лет и 362 дней, опередив бывшего рекордсмена Йогана Фонлантена. Швейцарец впервые забил на Евро в 2004 году, когда ему было чуть меньше 18 с половиной лет. В целом же ранние развитие Ямала позволило ему побить ряд возрастных рекордов:

самый молодой автор гола на Евро

самый молодой автор гола в полуфиналах Евро или ЧМ

самый молодой голеадор сборной Испании

самый молодой автор гола в Ла Лиге

самый молодой автор гола в Суперкубке Испании

самый молодой игрок в истории Евро

самый молодой ассистент в Лиге чемпионов

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К слову, год назад Ямал зажег за сборную Испании U-17 на чемпионате Европы своей возрастной категории. Ламин отметился аж четырьмя голами, став одним из топ-бомбардиров турнира. Сама же "фурия роха" дошла тогда до полуфинала, где проиграла, кстати, Франции (1:2). Сам же Ямал тогда забил в ворота соперника и, стоит сказать, тот мяч также получился эффектным.

Как Ямал забил Франции на Евро U-17: