"Мы их у**бали, так что пусть закроют рот": Моуринью и босс Лацио чуть не подрались после матча

Воскресенье, 19 марта, принесло футбольным болельщикам римское дерби. В 27-м туре Серии А Лацио принимало Рому.

Поединок окончился минимальной победой Лацио 1:0. Единственный гол в матче был забит на 65-й минуте благодаря удару в дальний угол Дзакканьи. Рома еще и с середины первого тайма играла в меньшинстве после удаления Ибаньеса, а уже после свистка было самое интересное.

Подробнее об игре Лацио переиграло Рому в принципиальном римском дерби: видеообзор

Эмоции не утихли даже после финального свистка

Сначала Марушич (Лацио) и Кристанте (Рома) получили красные карточки за неспортивное поведение.

Горячие споры продолжились в подтрибунном помещении. Все началось с того, что защитник "волков" Джанлука Манчини обозвал Алессио Романьоли "куском дерьма". Футболисты чуть не устроить между собой дракой, а утолять эмоции игроков прибежал президент Лацио Клаудио Лотито.

Однако вместо того, чтобы пойти по раздевалкам, конфликт между сторонами вспыхнул еще больше. К словесной перепалке подключился главный тренер Ромы Жозе Моуринью, обратившийся к боссу "орлов".

Какого черта ты здесь смотришь?!,

– закричал наставник "волков".

На что получил более эмоциональный ответ.

Что за х**ня, на себя посмотри! Я президент Лацио, это мой дом и я иду туда, куда захочу. Это тебя здесь не должно быть,

– ответил президент Лацио.

Спасателем этой ситуации стал гендиректор Ромы Тьягу Пинту, успокоивший участников скандала. После чего эмоции улеглись, а конфликт был исчерпан.

Альберто: Когда слишком много говоришь перед матчем, а потом проигрываешь, приходится сомкнуть пельку

Это уже далеко не первый конфликт, в который впадает вспыльчивый Моуринью. В СМИ даже были слухи, кто может сменить Жозе на тренерском мостике Ромы. Вроде бы одним из таких претендентов н а кресло есть немец Томас Тухель.

Интересно, что это был не единственный скандал вне футбольного поля. "Масла в огонь" подлил футболист "орлов" Луис Альберто, едва не ставший автором гола в одном из эпизодов во время матча.

30-летний полузащитник дал вспыльчивый послематчевой комментарий для DAZN.

"Когда слишком много говоришь перед матчем, а потом проигрываешь, приходится сомкнуть пельку. Они слишком много говорили перед игрой. Они всегда так много болтают перед дерби, но на этот раз их у**бали, так что пусть закроют рот. Все просто. Они не пришли играть в дерби. Они пришли говорить и провоцировать. Мы были намного лучше, просто играли в футбол и добились желаемого результата. Теперь хочу хорошо поужинать и отдохнуть со своей семьей", – сказал Альберто.