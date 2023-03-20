Лацио переиграло Рому в принципиальном римском дерби: видеообзор

Лацио 19 марта принимало Рому в одном из центральных матчей 27-го тура Серии А. "Орлы" одержали домашнюю победу.

Лацио – Рома 1:0

Гол: Дзакканьи, 65

Удаление: Марушич, 90+7 – Ибаньес, 32, Кристанте, 90+7

Команды ровно начали поединок. Вейналдум классно пробивал из-за пределов штрафной. Лацио ответило легким ударом от Андерсона, сообщает 24 канал.

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Дзакканьи проверил бдительность голкипера дальним ударом – Патрисиу был на месте.

В середине первого тайма гости остались в меньшинстве. Ибаньес отпустил далеко от себя мяч, сразу вступил в борьбу, но сфолил на сопернике. Судья показал нарушителю желтую карточку, ставшую для него уже второй в этом поединке. Ибаньес был удален с поля, а Рома осталась доигрывать матч в меньшинстве.

Сразу с Савичом нанес удар по воротам Ромы, но неуместно.

Первая часть встречи закончилась с нулями на табло.

После перерыва Альберто мощно пробил из-за пределов штрафной – Патрисиу снова был на месте и перевел мяч на угловой.

На 65-й минуте защита Ромы таки дала слабину. Ошибка Залевского привела к голу от Дзаканьи в дальний угол ворот – 1:0 в пользу Лацио.

Уже в первом эпизоде после пропущенного гола Рома отквитала мяч. Однако судья отменил взятие ворот "орлов" из-за офсайда. Счет 1:0 не изменился.

Спинаццола пытался забросить мяч за воротничок голкипер, но Проведель достал мяч кончиками пальцев.

Лацио минимально обыграл Рому 1:0 и вышел на чистое второе место в турнирной таблице Серии А. Теперь преимущество "орлов" над Интером составляет 2 балла.

Рома с 47 очками идет пяткой.

После свистка красные карточки из-за неспортивного поведения получили футболисты обоих клубов – Марушич (Лацио) и Кристанте (Рома).

Лацио – Рома: видеообзор матча