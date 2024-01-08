Квалификацию Australian Open-2024 перенесли: когда стартуют украинцы

В понедельник, 8 января, должен был начаться квалификационный раунд Australian Oepn-2024. Однако организаторам пришлось внести коррективы и перенести начало отбора днем позже.

Старт квалификации AO-2024 перенесли с 8-го на 9 января 2024-го года. Все из-за непогоды, накрывшей австралийский Мельбурн.

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Почему перенесли старт квалификации Australian Open-2024

Причиной такого решения организаторов Открытого чемпионата Австралии стал сильный ливень.

Напомним, что в квалификации принимают участие шесть украинских теннисистов (4 – женщин, 2 – мужчин). Первым на корт выйдет Илья Марченко, 9 января сыграющий против соперника из Боснии и Герцеговины Нермана Фатича.

Начало первого игрового дня отбора начнется в 01:00 по киевскому времени. Марченко выйдет на корт №13 и ориентировочно его матч начнется в 3:30 (третьим запуском).

В мужской квалификации примет участие еще 169-я ракетка мира из Украины Виталий Сачко, который встретится с Денисом Евсеевым из Казахстана (ATP №190).

У Украины гарантированно будет четыре представительницы в основной сетке Australian Open-2024, которая начнется 14 января. Речь идет об Элине Свитолиной, Марте Костюк, Ангелине Калинине и Лесе Цуренко. Уже 28 января поклонники тенниса узнают новых чемпионов Открытого чемпионата Австралии.