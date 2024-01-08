Старт кваліфікації AO-2024 перенесли із 8-го на 9-те січня 2024-го року. Все через негоду, яка накрила австралійський Мельбурн.

До теми Українці дізнались суперників на Australian Open-2024: чи є серед них "нейтральні" тенісисти

Чому перенесли старт кваліфікації Australian Open-2024

Причиною такого рішення організаторів Відкритого чемпіонату Австралії стала сильна злива.

Нагадаємо, що у кваліфікації беруть участь шість українських тенісистів (4 – жінок, 2 – чоловіків). Першим на корт вийде Ілля Марченко, який 9 січня зіграє проти суперника з Боснії і Герцеговини Нермана Фатича.

Початок першого ігрового дня відбору розпочнеться о 01:00 ночі за київським часом. Марченко вийде на корт №13 та орієнтовно його матч розпочнеться о 03:30 (третім запуском).

У чоловічій кваліфікації участь візьме ще 169-та ракетка світу з України Віталій Сачко, який зустрінеться із Денисом Євсєєвим із Казахстану (ATP №190).

Цікаво! Україна гарантовано буде мати чотирьох представниць в основній сітці Australian Open-2024, яка розпочнеться 14 січня. Мова йде про Еліну Світоліну, Марту Костюк, Ангеліну Калініну та Лесю Цуренко. Вже 28 січня прихильники тенісу дізнаються нових чемпіонів Відкритого чемпіонату Австралії.