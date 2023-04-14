Украина потерпела два поражения подряд в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

На грунтовых кортах Анталии состоялись первые матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг, которым женская сборная Украины по тенниса противостоит Чехии. К сожалению, стартовые поединки не прибавили оптимизма на итоговый положительный результат.

Украина – Чехия 0:2

Марта Костюк (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) - 0:2 (2:6, 1:6)

Катарина Завацкая (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) - 0:2 (4:6, 3:6)

В пятницу, 14 апреля, состоялись два одиночных матча квалификации Кубка Билли Джин Кинг. От Украины на корт вышли Марта Костюк и Катарина Завацкая, пишет 24 Канал.

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Соперницей Костюк была Маркета Вондроушова, которая в мировом рейтинге занимает 82-ю позицию, в то время как Марта находится на 38-й. Однако ход событий на корте не стал зеркальным отражением позиций в WTA. Украинка проиграла два сета своей сопернице, взяв всего три гейма.

В итоге Марта Костюк уступила со счетом 2:6, 1:6. Чешская команда повела 1:0.

Видео матча Костюк – Вондроушова

Во втором матче противостояния на корт вышли Катарина Завацкая и Барбора Крейчикова. Украинская теннисистка, занимающая 261-ю позицию в рейтинге WTA, дала настоящий бой титулованной спортсменке из топ-15. В первой партии Катарина уступала 2:5, однако сумела выиграть свой гейм, а затем совершить брейк. Однако подачу в 10-м гейме она отдала.

Второй сет тоже состоялся при равной игре, но класс соперницы сказался и Катарина уступила. Итоговый счет матча Катарина Завацкая – Барбора Крейчикова – 4:6, 3:6. В противостоянии чешская команда увеличила преимущество до 2:0.

Видео матча Завацкая – Крейчикова

Следующая игра состоится в субботу, 15 апреля. Марта Костюк проведет встречу с Барборой Крейчиковой.

Важно! По итогам пяти встреч квалификации определится участник финальной части Кубка Билли Джин Кинг. Победу одержит сборная, которая первой выиграет три матча. Так что судьба путевки может решиться в поединке Костюк – Крейчикова. В случае успеха украинской теннисистки, борьба продолжится. Запланированы встречи Катарины Завацкой и Маркеты Вондроушовой, а также матч парного разряда Людмила Киченок / Даяна Ястремская - Каролина Мухова / Линда Носкова.