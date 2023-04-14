Україна – Чехія 0:2

Марта Костюк (Україна) – Маркета Вондроушова (Чехія) — 0:2 (2:6, 1:6)

Катаріна Завацька (Україна) – Барбора Крейчикова (Чехія) — 0:2 (4:6, 3:6)

У п'ятницю, 14 квітня, відбулися два одиночні матчі кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Від України на корт вийшли Марта Костюк та Катаріна Завацька, пише 24 Канал.

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Суперницею Костюк була Маркета Вондроушова, яка у світовому рейтингу займає 82-у позицію, тоді як Марта знаходиться на 38-й. Проте перебіг подій на корті не став дзеркальним відображенням позицій у WTA. Українка програла два сета своїй суперниці, взявши лише три гейми.

У підсумку Марта Костюк поступилася з рахунком 2:6, 1:6. Чеська команда повела 1:0.

Відео матчу Костюк – Вондроушова

У другому матчі протистояння на корт вийшли Катаріна Завацька та Барбора Крейчикова. Українська тенісистка, яка займає 261-у позицію в рейтингу WTA, дала справжній бій титулованій спортсменці з топ-15. У першій партії Катаріна поступалася 2:5, проте зуміла виграти свій гейм, а потім зробити брейк. Проте подачу у 10-му геймі вона віддала.

Другий сет теж відбувся за рівної гри, але клас суперниці дався взнаки і Катаріна поступилася. Підсумковий рахунок матчу Катаріна Завацька – Барбора Крейчикова – 4:6, 3:6. У протистоянні чеська команда збільшила перевагу до 2:0.

Відео матчу Завацька – Крейчикова

Наступна гра відбудеться в суботу, 15 квітня. Марта Костюк проведе зустріч з Барборою Крейчиковою.

Важливо! За підсумками п'яти зустрічей кваліфікації визначиться учасник фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг. Перемогу здобуде збірна, яка першою виграє три матчі. Тож доля путівки може вирішитися в поєдинку Костюк – Крейчикова. У разі успіху української тенісистки боротьба продовжиться. Заплановані зустрічі Катаріни Завацької та Маркети Вондроушовою, а також матч парного розряду Людмила Кіченок / Даяна Ястремська — Кароліна Мухова / Лінда Носкова.