Рискует снова стать вторым вратарем: Лунин может не сыграть против Баварии в Мадриде

Украинец Андрей Лунин вскоре снова может оказаться на скамейке запасных. Бельгиец Тибо Куртуа уже в начале мая будет готов вернуться на поле.

31-летний вратарь мадридского Реала и национальной сборной Бельгии Тибо Куртуа вскоре впервые в этом сезоне выйдет на футбольное поле. Это событие анонсировал главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти.

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Куртуа может уже в мае вытеснить Лунина из состава

Тибо Куртуа будет готов к матчу Ла Лиги против Кадиса, который состоится 4 мая. Соответственно именно он имеет все шансы сыграть также 8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

Бельгиец находится в прекрасной форме и Карло Анчелотти может доверить ему место в старте в ответном матче.

Что касается первого матча, который пройдет 30 апреля в Германии на Альянц Арене, то в нем место в воротах должен занять Андрей Лунин. Не исключено, что для украинца этот матч может стать последним в текущем сезоне.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел за Реал 28 поединков, в которых пропустил 25 мячей. 12 раз украинский голкипер сохранил ворота королевского клуба в неприкосновенности.

В свою очередь, Куртуа, который на протяжении последних четырех лет был безальтернативным основным голкипером мадридского Реала, из-за повреждения еще не выходил на поле в текущем сезоне.