Фамилия слишком длинная: Верес отметился курьезным моментом с футболкой своего игрока – фото

Персонал ровенского клуба допустил ошибку при подготовке формы к матчу с Днепром-1. Поэтому Александр Лебеденко бегал в футболке с неправильной фамилией.

В эти выходные в УПЛ проходят матчи 18 тура. В одном из поединков Верес принимал одного из лидеров турнирной таблицы Днепр-1, пишет 24 канал.

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Команда Юрия Вирта ничего не смогла сделать с днепрянами, минимально проиграв через гол Пихальонка. Впрочем, ровенчане смогли отличиться курьезом в этой игре.

Весь матч на поле провел полузащитник Александр Лебеденко. Футболист вышел под привычным 15-м номером, но его фамилия была написана с ошибкой – Лебедко. Похоже, что для верного варианта не хватило места.



Ошибка на футболке Александра Лебеденко / скрин по трансляции

К слову, 33-летний игрок перешел в Верес только прошлым летом из перволигового Альянса. В 18 матчах он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Верес идет на 11 месте в турнирной таблице УПЛ. Команда из Ровно всего на один балл опережает зону переходных матчей.

Видеообзор матча Верес – Днепр-1: