Трансфер в Турцию сорвался: Яремчуком интересуются 2 клуба из топ-чемпионатов, которые будут играть в ЛЧ

Форвард сборной Украины Роман Яремчук в сезоне-2023/2024 играл в аренде за испанскую Валенсию. Соглашение закончилось 30 июня и он вернулся в Брюгге, однако вряд ли останется там в новой кампании.

Ожидалось, что украинский нападающий перейдет в турецкий Трабзонспор. Клубы уже договорились между собой, однако трансфер сорвался.

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Где может продолжить карьеру Яремчук

По информации испанского издания, это произошло из-за отказа самого футболиста. Сообщается, что на него появились новые претенденты.

Романа Яремчука хотят видеть в своем составе два сенсационных участника Лиги чемпионов-2024/2025. Оба они являются представителями чемпионатов из топ-5.

Украинским форвардом предметно интересуется французский Брест, а также итальянская Болонья. 28-летний игрок считает эти два варианта продолжения карьеры более привлекательными, чем переезд в турецкий чемпионат.

. Роман Яремчук в сезоне-2023/2024 сыграл за Валенсию 29 матчей, в которых забил 4 гола. Его действующее соглашение с Брюгге истекает 30 июня 2026 года.

Напомним, что Яремчук этим летом участвовал в Евро-2024. Он забил один из двух мячей сборной Украины на турнире, который стал победным в матче со Словакией. Это позволило ему выйти на чистое четвертое место среди лучших бомбардиров "сине-желтых" в истории (16 голов).