Думаю, что все будет и все закончится хеппи-эндом, – Довбик об интересе от европейских клубов

Лидер Днепра-1 Артем Довбык прокомментировал слухи вокруг трансферного интереса к его персоне. Забивной нападающий рассматривает только варианты из топ-5 лиги Европы.

По мнению Артема Довбика, он готов в свои 25 лет попробовать свои силы в одной из сильнейших лег не только Европы, но и планеты. Форвард Днепра-1 рассказал о заинтересованности солнечной Турцией, куда он не планирует переезжать.

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Довбик: Они всегда интересуются, но я не общался с ними

Нападающий сборной Украины не хочет покидать родную страну ради турецкого чемпионата. Довбик видит себя в Италии, а его мечтой является чемпионат Англии.

"Такое время, постоянно эти слухи, но, как видите, оно меня не сильно выбивает, стараюсь сильно не отвлекаться. Думаю, что все будет и все закончится хеппи-эндом. Трабзонспор? Они всегда интересуются, но я не общался с ними. Не могу сказать, что горю желанием играть в Турции, есть варианты более интересные", – рассказал Довбык.

Мне импонирует чемпионат Италии. И, конечно, в приоритете АПЛ. Да и вообще все топ-5 чемпионаты мне интересны. Думаю, я готов сейчас,

– добавил Артем.

В настоящее время Довбик является лидером бомбардирской гонки УПЛ в сезоне-2022/2023. На счету Артема 19 голов. У нападающего Днепра-1 есть все шансы, чтобы стать лучшим бомбардиром всех времен УПЛ и на мажорной ноте попрощаться с украинским чемпионатом.

До рекорда УПЛ, которым владеет бывший футболист Шахтера Генрих Мхитарян, остается забить 6 мячей. В следующем матче против Ингульца (29 апреля) Довбык может стать на шаг ближе к этому голевому достижению.

К слову. Контракт Довбика с Днепром-1 рассчитан до конца 2023 года. Всего в сезоне-2022/2023, который может стать последним для Артема в Украине, нападающий провел 30 матчей во всех турнирах, отличившихся 24 голами и 5 ассистами.