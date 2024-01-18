Задолжали кругленькую сумму: Кучер подал иск в суд против Днепра-1

СК Днепр-1 может повторить судьбу своего предшественника. Боссы "спортклубовцев" задолжали деньги двум бывшим тренерам команды.

Днепряне ушли на зимний перерыв, находясь на втором месте в турнирной таблице. Однако продолжить борьбу за "золото" команде Юрия Максимова может помешать трансферный бан.

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Плохие дела Днепра-1

Сначала иск против своей бывшей команды подал Игорь Йовичевич. Поэтому днепряне получили наказание в виде трансферного бана.

Теперь против Днепра-1 судится и преемник Йовичевича Александр Кучер. По информации источника, клуб задолжал украинскому тренеру зарплату за три последних месяца работы. Кроме того, Кучер не получил бонус в размере 100 тысяч долларов за второе место в прошлом чемпионате.

Свой иск Кучер подал в Палату по разрешению споров УАФ. Разбирательство состоится уже после выборов нового президента ассоциации, которые запланированы на 25 января.

Здесь следует упомянуть, на каких условиях приходили Александр Кучер и Евгений Красников в Днепр-1. Тогда в затруднительном финансовом положении оказался Металлист, где работали вышеупомянутые специалисты. Днепряне должны были выплатить компенсацию харьковчанам за контракт с Кучером, а также за группу игроков, перешедших из Металлиста. Таким образом, харьковская команда продолжила свое существование. В то же время Днепр-1 оказался в долговой яме.

Ранее схожие проблемы имел предшественник Днепра-1. Команда, которая играла в финале Лиги Европы, накопила огромные долги перед тренерами и игроками. К сожалению, владелец Днепра Игорь Коломойский не захотел выплачивать долги и один из старейших клубов Украины исчез с футбольной карты.