Расписание матчей 3-го предварительного этапа Кубка Украины: когда сыграют команды
Источник:УАФ
В среду, 14 августа, состоялась жеребьевка 3-го предварительного этапа Кубка Украины. Первая часть клубов Украинской Премьер-Лиги получила своих соперников в турнире.
Сегодня, дирекция, которая занимается проведением Кубка Украины обнародовала расписание матчей третьего этапа турнира. Своих соперников получили Заря, Карпаты, Ингулец, Колос, Оболонь и Черноморец.
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Расписание 3-го этапа Кубка Украины
В этой части турнира примут участие 16 команд из которых девять это те клубы, которые прошли второй этап кубка и семь команд из элитного дивизиона чемпионата Украины, имеющих самый низкий рейтинг по итогам прошлого сезона.
Расписание матчей 3-го этапа Кубка Украины:
21.08.2024
|13:00. Олимпия (Савинцы) – Заря (Луганск). Горишние Плавни. Стадион "Юность".
|15:00. Пробий (Городенка) – Ингулец (Петрово). Городенка. Стадион "Колос".
|16:00. Минай (Минай) – Виктория (Сумы). Минай. Стадион "Минай-Арена".
|17:00. Колос (Ковалевка) – Оболонь (Киев). Ковалевка. Стадион "Колос"
|17:00. Николаев (Николаев, Львовская обл.) – Буковина (Черновцы). Николаев (Львовская обл.). Городской стадион.
|18:00. Карпаты (Львов) – Черноморец (Одесса). Львов. Стадион "Украина".
22.08.2024
|13:00. Кудривка (Кудривка) – ЮКСА (Тарасовка). Буча. Стадион "Юбилейный"
|17:00. Металлист 1925 (Харьков) – Верес (Ровно). Киев. Стадион "Левый берег".
В 1/8 финала Кубка Украины также сыграют 16 команд. Из них восемь коллективов, которые прошли предварительный этап турнира и восемь команд УПЛ, которые имеют наивысший рейтинг по результатам сезона-2023/2024. Запланированная дата проведения кубковых поединков – 30 октября.