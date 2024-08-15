Расписание матчей 3-го предварительного этапа Кубка Украины: когда сыграют команды

В среду, 14 августа, состоялась жеребьевка 3-го предварительного этапа Кубка Украины. Первая часть клубов Украинской Премьер-Лиги получила своих соперников в турнире.

Сегодня, дирекция, которая занимается проведением Кубка Украины обнародовала расписание матчей третьего этапа турнира. Своих соперников получили Заря, Карпаты, Ингулец, Колос, Оболонь и Черноморец.

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Расписание 3-го этапа Кубка Украины

В этой части турнира примут участие 16 команд из которых девять это те клубы, которые прошли второй этап кубка и семь команд из элитного дивизиона чемпионата Украины, имеющих самый низкий рейтинг по итогам прошлого сезона.

Расписание матчей 3-го этапа Кубка Украины:

21.08.2024

13:00. Олимпия (Савинцы) – Заря (Луганск). Горишние Плавни. Стадион "Юность". 15:00. Пробий (Городенка) – Ингулец (Петрово). Городенка. Стадион "Колос". 16:00. Минай (Минай) – Виктория (Сумы). Минай. Стадион "Минай-Арена". 17:00. Колос (Ковалевка) – Оболонь (Киев). Ковалевка. Стадион "Колос" 17:00. Николаев (Николаев, Львовская обл.) – Буковина (Черновцы). Николаев (Львовская обл.). Городской стадион. 18:00. Карпаты (Львов) – Черноморец (Одесса). Львов. Стадион "Украина".

22.08.2024

13:00. Кудривка (Кудривка) – ЮКСА (Тарасовка). Буча. Стадион "Юбилейный" 17:00. Металлист 1925 (Харьков) – Верес (Ровно). Киев. Стадион "Левый берег".

В 1/8 финала Кубка Украины также сыграют 16 команд. Из них восемь коллективов, которые прошли предварительный этап турнира и восемь команд УПЛ, которые имеют наивысший рейтинг по результатам сезона-2023/2024. Запланированная дата проведения кубковых поединков – 30 октября.