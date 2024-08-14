Клубы УПЛ врываются в турнир: результат жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

В среду, 14 августа, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу. На этом этапе начнут свой путь в турнире семь команд УПЛ с самым низким рейтингом по результатам прошлого сезона.

Также в нем примут участие девять победителей 1/32 финала. Базовой датой матчей третьего предварительного раунда Кубка Украины-2024/2025 является 21 августа.

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Кто с кем сыграет в 1/16 финала

На этой стадии турнира нашлось место двум представителям любительского футбола. Речь идет о Николаеве из Львовской области и Олимпии из Савинцев.

Результат жеребьевки Кубка Украины

Пробой (Городенка) – Ингулец (Петрово)

Минай – Виктория (Сумы)

Карпаты (Львов) – Черноморец (Одесса)

Колос (Ковалевка) – Оболонь (Киев)

Металлист 1925 (Харьков) – Верес (Ровно)

Олимпия (Савинцы) – Заря (Луганск)

Николаев (Львовская область) – Буковина (Черновцы)

Кудривка – ЮКСА (Тарасовка)

Отметим, что финал Кубка Украины-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Место проведения финального матча позже должен определить Исполком УАФ.

Напомним, что действующим обладателем Кубка Украины является донецкий Шахтер, который в поединке за трофей одолел полтавскую Ворсклу со счетом 2:1.