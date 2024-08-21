Кубок Украины все ближе к Львову: Карпаты уничтожили Черноморец и вышли в 1/8 финала

"Зелено-белые" удачно стартовали во втором по рангу футбольном турнире Украины. Карпаты на классе одолели гостей из Одессы и остались в борьбе за трофей.

Карпаты – Черноморец 3:0

Голы: Очеретько, 35, Кузик, 44, Чачуа, 76.

В Кубке Украины на этой неделе проходят матчи третьего предварительного этапа. Участие в нем принимают не только клубы из низших лиг, а и семь команд из УПЛ, пишет 24 Канал.

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Легкая прогулка "львов"

Центральной игрой тура была встреча между Карпатами и Черноморцем во Львове. Обе команды имеют лишь по одной победе в первых трех турах, а для "зеленых львов" участие в Кубке имело особую мотивацию.

Именно поэтому Владислав Лупашко выставил приближенный к основе состав, который по своему уровню явно превосходил соперника. В итоге Карпатам удалось на поле доказать свое преимущество над "моряками".

Перед перерывом львовяне оформили два гола в ворота одесситов. Сначала счет мощным ударом из-под защитника открыл Очеретько, а чуть позже первым на добивании после углового оказался Кузык.

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Добить Черноморец у "львов" получилось в середине второго тайма. Чачуа удобно принял верхний мяч, оставил в дураках двух оппонентов и отправил снаряд в ворота.

Таким образом, Карпаты выходят в 1/8 финала вместе с Зарей, Оболонью, Николаевом, Буковиной и Пробием. Еще в двух матчах этого раунда Металлист 1925 будет играть против Вереса, а ЮКСА сразится с Кудривкой.