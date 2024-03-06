В шаге к битве за трофей: когда и где состоятся полуфиналы Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола 6 марта обнародовала места проведения и время начала матчей 1/2 финала розыгрыша Vbet Кубка Украины сезона-2023/2024. Четыре клуба продолжают вести борьбу за трофей.

В полуфинальную стадию пробились четыре коллектива – Шахтер, Черноморец, Полесье и Ворскла. Матч 1/2 финала Кубка Украины состоятся 3-4 апреля.

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Города и даты проведения полуфиналов

Шахтер 3 апреля на "Арене Львов" примет Черноморец, а 4 апреля Ворскла будет гостить на поле Полесья. Оба матча начнутся в 18:00.

Победители полуфиналов поедут в Ровно, где 15 мая на стадионе "Авангард" определят обладателя трофея.

Вспомним, что в четвертьфинальных матчах Шахтер, Черноморец и Ворскла одержали уверенные победы над Викторией (0:3), Зарей (4:1) и Оболонью (0:3) соответственно. Зато Полесье лишь по серии пенальти сумел пройти Александрию – основное время 0:0, а по 11-метровым 4:3 в пользу "волков".

15 мая определится первый обладатель Кубка Украины за два последних года. Прошлые годы турнир не проводился из-за начала полномасштабного вторжения России. Последним этот трофей над головой поднимали футболисты Динамо Киев в сезоне-2020/2021, когда в Тернополе переиграли минимально луганскую Зарю. Тот финал закончился лишь в дополнительных таймах, а автором победного гола стал нынешний лидер испанской Жироны Виктор Цыганков.