Впервые в истории: Кременчуг в боевом матче стал обладателем Кубка Украины по хоккею

В Кременчуге прошел третий розыгрыш Кубка Украины по хоккею. Обладателем трофея стал ХК Кременчуг, одолевший киевский Сокол.

Кременчуг – Сокол 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – Толстушко (Бабинец, Мазур), 08:41. 1:1 – Лялька (Кривошапкин), 11:16. 1:2 – Чердак (Бабинец, Вол. Алексюк), 12:55. 1:3 – Толстушко (Бабинец, Мазур), 28:03. 2:3 – Кривошапкин (Лялька, - больш.), 39:30. 3:3 – Брага (Середницкий), 52:50. 4:3 – Лялька (Кривошапкин), 57:53

В предыдущем розыгрыше соперники уже встречались в финале Кубка Украины. Тогда трофей завоевал киевский Сокол (4:1). Кременчуг надеялся взять реванш за прошлогоднее поражение, сообщает 24 Канал.

Узнайте также Хоккейная форма со знаком окупантов: как НХЛ поплатилась за свою любовь к россиянам

Невероятная интрига в финальном матче

В дебюте встречи Сокол оказался в меньшинстве, но киевляне сумели выстоять. Более того, именно хоккеисты столичной команды открыли счет во встрече. Отличился экс-защитник Кременчуга Толстушко.

Кременчуг отыгрался в контратаке. Игроки "горожан" Кривошапкин и Лялька сбежали в отрыв два в один и сравняли счет. Однако Сокол быстро отыгрался. Владимир Чердак удачно сыграл на добивании.

На 28-й минуте Толстушко сделал дубль и закрепил успех Сокола. Хозяева площадки совершили штурм ворот киевлян. На последнем рубеже чудеса реакции демонстрировал Дяченко. Но и он не смог помочь своей команде на 39-й минуте, когда Кривошапкин реализовал большинство.

Судьба поединка разрешилась в последнем периоде. Хозяева в конце матча были более стремительными и агрессивными. Сначала Владислав Брага сравнял счет, а за две минуты до завершения Лялька броском с правого круга для вбрасывания поразил дальний угол ворот Богдана Дьяченко.

4:3 – Кременчуг впервые в своей истории завоевал Кубок Украины. Предыдущие два розыгрыша завершились победами Сокола (2007, 2022).