Кременчук – Сокіл 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Шайби: 0:1 – Толстушко (Бабинець, Мазур), 08:41. 1:1 – Лялька (Кривошапкін), 11:16. 1:2 – Чердак (Бабинець, Вол. Алексюк), 12:55. 1:3 – Толстушко (Бабинець, Мазур), 28:03. 2:3 – Кривошапкін (Лялька, – більш.), 39:30. 3:3 – Брага (Середницький), 52:50. 4:3 – Лялька (Кривошапкін), 57:53

У попередньому розіграші суперники вже зустрічалися у фіналі Кубка України. Тоді трофей здобув київський Сокіл (4:1). Тож Кременчук сподівався взяти реванш за торішню поразку, повідомляє 24 Канал.

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Неймовірна інтрига в фінальному матчі

В дебюті зустрічі Сокіл опинився в меншості, але кияни зуміли вистояти. Ба більше, саме хокеїсти столичної команди відкрили рахунок в зустрічі. Відзначився ексоборонець Кременчука Толстушко.

Кременчук відігрався в контратаці. Гравці "містян" Кривошапкін та Лялька втекли у відрив два в один та зрівняли рахунок. Проте Сокіл швидко відігрався. Володимир Чердак вдало зіграв на добиванні.

На 28-й хвилині Толстушко зробив дубль та закріпив успіх Сокола. Господарі майданчики здійснили штурм воріт киян. На останньому рубежі дива реакції демонстрував Дяченко. Але і він не зумів допомогти своїй команді на 39-й хвилині, коли Кривошапкін реалізував більшість.

Доля поєдинку вирішилася в останньому періоді. Господарі наприкінці матчу були більш стрімкими та агресивними. Спочатку Владислав Брага зрівняв рахунок, а за дві хвилини до завершення Лялька кидком з правого кола для вкидання вразив дальній кут воріт Богдана Дьяченка.

4:3 – Кременчук вперше у своїй історії здобув Кубок України. Попередні два розіграші завершилися перемогами Сокола (2007, 2022).