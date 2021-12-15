Металлист сыграет против Зари: результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Источник:24 канал
В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона-2021/2022. Своих соперников в четвертьфинале узнали Динамо и Шахтер.
Стадия 1/8 финала Кубка Украины началась в конце октября и завершилась перенесенным матчем Днепра-1 против ЛНЗ в декабре. В итоге в 1/4 финала вышли 7 представителей Премьер-лиги и один – Первой лиги Украины.
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Перед жеребьевкой 8 команд были разделены на две корзины. Среди сеяных команд были Динамо, Шахтер, Ворскла и Заря. Соответственно, эти клубы не могли встретиться между собой в 1/4 финала.
Среди несеяных клубов – Днепр-1, Львов, Александрия и Металлист. Преимущество несеяных клубов в том, что матчи 1/4 финала они гарантированно сыграют дома.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
- Днепр-1 – Ворскла
- Александрия – Динамо
- Металлист – Заря
- Львов – Шахтер