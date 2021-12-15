Металлист сыграет против Зари: результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

15 декабря 2021 , 14:21
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Источник:

24 канал

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона-2021/2022. Своих соперников в четвертьфинале узнали Динамо и Шахтер.

Стадия 1/8 финала Кубка Украины началась в конце октября и завершилась перенесенным матчем Днепра-1 против ЛНЗ в декабре. В итоге в 1/4 финала вышли 7 представителей Премьер-лиги и один – Первой лиги Украины.

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Перед жеребьевкой 8 команд были разделены на две корзины. Среди сеяных команд были Динамо, Шахтер, Ворскла и Заря. Соответственно, эти клубы не могли встретиться между собой в 1/4 финала.

Среди несеяных клубов – Днепр-1, Львов, Александрия и Металлист. Преимущество несеяных клубов в том, что матчи 1/4 финала они гарантированно сыграют дома.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

  • Днепр-1 – Ворскла
  • Александрия – Динамо
  • Металлист – Заря
  • Львов – Шахтер
Обратите внимание. Базовый день матчей 1/4 финала – 2 марта 2022 года. Действующим обладателем трофея является киевское Динамо. Финал запланирован на 11 мая. Где состоится финальная игра – пока неизвестно.
Автор: Михайло Гема