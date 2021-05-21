Кубок Стэнли "накроет лавиной": главные претенденты на трофей

Надоедливый covid-19 как только не издевался над NHL, сильнейшая хоккейная лига "клюшек не опускает". Очередной нетривиальный сезон вышел на решающую стадию. Попробуем разобраться, кому лучше всего в Лиге удается подстраиваться под нестандартный регламент.

Реактивный сезон

В прошлом году пандемия отправила NHL на карантин 12 марта. Сезон, следовательно, вместо того, чтобы закончиться в начале лета, финишировал аж в конце сентября. Тогда с форс-мажорными реалиями лучше справились ребята из "Тампа-Бэй Лайтнинг", которые во второй раз в своей истории пили шампанское из Кубка Стэнли. После каникул "молнии" не растеряли авторитета и боевого потенциала и остались в когорте претендентов на трофей в еще одном "искаженном" сезоне.

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Сезон NHL во время пандемии / Фото The Canadian Press

Старт нового чемпионата несколько раз откладывали, даже шла речь про еще один локаут. Но к счастью обошлось – 13 января 2021 года NHL вернулась на лед. Регулярный чемпионат, разумеется, пришлось максимально сжать. Каждая команда получила в свое распоряжение лишь 56 матчей, вместо традиционных 82. Кроме того, 31 клуб географически поделили на новые дивизионы – 3 по 8 и один из 7 представителей. К наименее многочисленному вошли только команды из Канады, которые, как и остальные участники, боролись за выход в плей-офф исключительно в рамках своего дивизиона.

Северный дивизион: "Калгари", "Эдмонтон", "Монреаль", "Оттава", "Торонто", "Ванкувер", "Виннипег".

Западный дивизион: "Анахайм", "Аризона", "Колорадо", "Лос-Анджелес", "Миннесота", "Сан-Хосе", "Сент-Луис", "Вегас".

Центральный дивизион: "Каролина", "Чикаго", "Коламбус", "Даллас", "Детройт", "Флорида", "Нэшвилл", "Тампа".

Восточный дивизион: "Бостон", "Баффало", "Нью-Джерси", "Айлендерс", "Рейнджерс", "Вашингтон", "Питтсбург", "Филадельфия".



Сезон NHL во время пандемии / Фото milehighhockey.com

Чтобы уменьшить количество перелетов в условиях пандемии, лига часто прибегала к организации спаренных туров, когда соперники несколько раз встречались между собой в одной локации. Случались случаи, когда оппоненты изрядно надоедали друг другу, играя между собой по 4 матча подряд. Это безобразие продолжится и в двух стартовых раундах плей-офф, которые также состоятся в рамках отдельных дивизионов. Наибольший интерес здесь вызывают разборки в "Западном", где одни из фаворитов сезона – "Колорадо" и "Вегас" – могут скрестить клюшки уже во втором раунде.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" – коэф. 10 на получение трофея

Было бы странно, если бы на трофей всерьез не претендовал его действующий обладатель. Парни из "Тампа-Бэй Лайтнинг" – одни из фаворитов решающего отрезка сезона по оценкам букмекеров Favbet – коэффициент 10 на завоевание Кубка Стэнли. По мнению экспертов, не повлияло отсутствие на протяжении регулярки в ростере команды лучшего бомбардира Никиты Кучерова. "Молнии" даже без травмированного россиянина ровно прошли сезон и финишировали третьими в своем дивизионе, откровенно экономя силы для плей-офф.



Хоккеисты "Тампа-Бэй" празднуют получение трофея / Фото nhl.com

Как показал старт матчей на вылет, подопечные Джона Купера аккумулировали немало энергии. На лед вернулся Кучеров, который в трех стартовых матчах против "Флориды Пантерз" набрал 5 очков по системе гол+пас. В целом же "пантеры" проглотили 13 шайб. Поэтому шансы "Флориды" на выход в следующий раунд довольно мизерные. "Тампа" же уже мысленно готовится к следующему сопернику, вероятнее всего,"Каролины Харикейнс".

"Вегас Голден Найтс" – коэф. 5.6 на получение трофея

"Рыцари" из Лас-Вегаса стремительно ворвались в элиту Национальной хоккейной лиги. Клуб, дебютировавший в NHL лишь в 2017 году, уже и в финале Кубка Стэнли успел сыграть. В этом году команда имеет неплохие шансы со второй попытки таки получить трофей. "Вегас" – вторая сила в плей-офф по оценкам букмекеров с коэффициентом 5.6 на общий триумф.



"Вегас Голден Найтс" / Фото reviewjournal.com

Соперники "рыцарей" имеют дело с лучшей обороной регулярного чемпионата – лишь 122 пропущенные шайбы. К этому приложился звездный защитник команды Алекс Пьетранжело, который в межсезонье присоединился к "Вегасу", как свободный агент. Еще один аргумент – дуэт голкиперов Робин Ленер / Марк-Андре Флери. Последний отстоял "насухо" в 6 матчах регулярки, а в плей-офф пропустил лишь 4 шайбы в 3 стартовых поединках против "Миннесоты Уайлд".

"Колорадо Эвеланш" – коэф. 4.2 на получение трофея

"Лавинам" еще в прошлом году отдавали серьезные авансы, впрочем, травмы ключевых игроков заставили "Колорадо" сложить оружие уже во втором раунде. Черная полоса позади – показал новый сезон. Подопечные Джареда Беднара набрали больше всего очков в регулярном чемпионате и впервые за 20 лет забрали "Президентский кубок". Несмотря на это, специалисты ставили на "Колорадо" еще до старта сезона, настолько сбалансированной и гибкой является обойма команды. Лишь 4.2 – таким коэффициентом оценивают итоговый успех главного фаворита Кубка Стэнли.



"Колорадо Эвеланш" / Фото denverpost.com

Однако, если "лавинам" и не удастся оправдать прогнозы, скучать своих фанатов команда точно не заставит. "Колорадо" – самый результативный коллектив регулярки (197 шайб, более 3,5 за игру). Гиператакующий хоккей "лавины" демонстрируют и в плей-офф. В воротах "Сент-Луиса" сирена звучала 10 раз в двух стартовых матчах плей-офф. А нападающие "Эвеланш" Натан Маккиннон и Габриэль Ландескуг оккупировали верхние строчки списка бомбардиров, совершив соответственно 7 и 5 результативных действий. Кто пойдет дальше в этой паре – вопрос риторический. На проход фаворита ставок уже вообще не принимают. Итоговый успех "Сент-Луиса" в этом противостоянии – из разряда фантастики – коэффициент 20.

Еще более космическим коэффициентом 100 эксперты оценили получение "блюзменами" Кубка Стэнли. Команда, которая два года назад подняла трофей, сегодня замыкает пелотон претендентов на титул. Впрочем, в хоккее, как и в спорте в целом, все возможно. Что и как, узнаем в июле.