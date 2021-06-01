Кубок обладателей кубков УЕФА 1986 года выставили на выставке "Чернобыль. Путешествие" на ВДНХ

На мультимедийной выставке "Чернобыль. Путешествие" на ВДНХ в Киеве выставили Кубок обладателей кубков УЕФА сезона 1985/1986. Обладателем трофея является киевское Динамо, которое и предоставило его на выставку.

Напомним, 2 мая 1986 года во французском Лионе игроки киевского Динамо вышли на финальный матч Кубка обладателей кубков против мадридского Атлетико. Голы Заварова, Блохина и Евтушенко принесли еврокубок киевлянам, а Советский Союз получил очередной повод для гордости на мировой арене.

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Произошло это событие меньше, чем за неделю после того, как вблизи Киева на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в истории атомной энергетики авария, когда взорвался реактор четвертого энергоблока.

Мультимедийная выставка "Чернобыль. Путешествие" состоит из семи смысловых блоков – от мирового контекста сногсшибательного 1986 года к рассказу о самой аварии, от историй людей, судьбы которых неразрывно связаны с событиями 26 апреля 1986 года, к диалогу о дальнейшей судьбе Чернобыля, его будущего. Легендарный трофей разместили на выставке в блоке "1986", который рассказывает о мировых событиях того года.

Кроме кубка, на выставке " ернобыль. Путешествие" посетителей ждут:

Редкие архивные фото и видео, рассекреченные документы КГБ, воспоминания и истории людей, чью жизнь навсегда изменила катастрофа.

Точки с виртуальной реальностью, что перенесут в зону отчуждения и позволят стать свидетелем накрытия четвертого энергоблока Новым безопасным конфайнментом.

Десятки работ авторов со всего мира: от Чернобыльской серии Марии Примаченко до видео "Marooned" группы Pink Floyd, которое было снято в Припяти.

Интерактивные бинокли, которые позволят заглянуть в нынешнюю зону отчуждения – крупнейший заповедник Украины, где работают ученые со всего мира.

Локации для историй, вопросов и предложений, дополнят экспозицию.

Живой лес в центральном зале павильона №1 ВДНХ как символ восстановления, силы природы и начала новой жизни.

Мультимедийная выставка "Чернобыль. Путешествие" размещена в павильоне №1 ВДНХ. Посетить ее можно ежедневно 3 10:00 до 20: 00, кроме понедельника. Действовать выставка будет до 15 июля. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Выставка работает с соблюдением всех карантинных требований: температурного скрининга, масочного режима и ограничения количества посетителей.