Медальный хет-трик: украинцы завоевали три награды на Кубке мира по гимнастике
Источник:НОК Украины
В египетском Каире проходит Кубок мира по спортивной гимнастике. Сразу три украинские спортсмены попали на пьедестал по итогам выступлений в двух видах программы.
Невероятного успеха достигли наши гимнасты на Кубке мира. Корзина сборной Украины пополнилась золотой и двумя серебряными медалями.
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Медальный перформанс украинцев
Сразу два украинца попали на пьедестал по итогам выступлений в упражнениях на параллельных брусьях. В квалификации они показали первый и второй результат, а в финале между собой поделили медали. Илья Ковтун завоевал "золото" с суммой баллов 15,600. А олимпийский чемпион Олег Верняев получил серебряную медаль с результатом в 15,230 баллов.
Еще одну медаль в опорном прыжке завоевал Назар Чепурной. 21-летний гимнаст из Черкасс набрал в сумме за два прыжка 14,900 балла, уступив лишь чемпиону мира-2022 и обладателю олимпийской бронзы Токио-2020 Артуру Давтяну из Армении. Кстати, Назар был бронзовым призером последнего чемпионата мира в этом виде программы.
Украинские гимнасты завоевали три медали на КС / НОК Украины
Отметим, что Илья Ковтун выступал после операции, которую перенес в конце прошлого года. А Олег Верняев вернулся к соревнованиям после двухлетней дисквалификации.