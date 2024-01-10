Без Дудченко: состав Украины на мужскую эстафету в Рупольдинге

11 января пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге продолжится женской эстафетой. Сборная Украины уже объявила состав на гонку.

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра объявил состав команды на мужскую эстафетную гонку в рамках пятого этапа Кубка мира. Украинский квартет выступит в Рупольдинге под восьмым стартовым номером.

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Роль финишера досталась Виталию Мандзыну

Стартером будет Артем Прима. Второй и третий этапы соответственно будут бежать Дмитрий Пидручный и Денис Насыко, а Виталию Мандзыну досталась роль финишера – именно он будет бежать заключительный этап гонки.

В состав "сине-желтых" на гонку не попал Антон Дудченко, который был финишером в эстафете на проходившем в немецком Оберхофе предыдущем этапе.

Кроме того, впервые в сезоне эстафету на Кубке мира пробежит Денис Насыко. В последнее время этот биатлонист выступал на Кубке IBU.

В зачете мужских эстафет подопечные Юрая Санитры занимают восьмое место. Мужская эстафета в Рупольдинге состоится 11 января и начнется в 15:30 по Киеву.