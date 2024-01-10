Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра оголосив склад команди на чоловічу естафетну гонку в межах п'ятого етапу Кубка світу. Український квартет виступить в Рупольдингу під восьмим стартовим номером.
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Роль фінішера дісталася Віталію Мандзину
Стартером буде Артем Прима. Другий та третій етапи відповідно бігтимуть Дмитро Підручний та Денис Насико, а Віталію Мандзину дісталася роль фінішера – саме він бігтиме заключний етап гонки.
Крім того, вперше в сезоні естафету на Кубку світу пробіжить Денис Насико. Останнім часом цей біатлоніст виступав на Кубку IBU.
У заліку чоловічих естафет підопічні Юрая Санітри наразі посідають восьме місце. Чоловіча естафета в Рупольдингу відбудеться 11 січня і розпочнеться о 15:30 за Києвом.