Прогресс очевиден: двое украинцев попали в топ-30 в спринте в Анси
Во французском Анси стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. Среди украинских биатлонистов лучший результат показал Артем Прима, попавший в двадцатку лучших.
В четверг, 15 декабря, во французском Ансе начался третий этап Кубка мира. Программу этапа открывала мужская спринтерская гонка на 10 км.
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Украинскую команду в спринте представили Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Виталий Мандзин. К сожалению, снова не смог выйти на старт Тарас Лесюк, пропустивший уже вторую гонку подряд.
Как выступили украинцы
Первым среди украинских биатлонистов начал гонку Артем Прима. Он идеально отстрелял на огневых рубежах и в итоге финишировал на 18 месте. Это лучший результат украинцев в спринтерских гонках в сезоне 2022/23.
Вторым стартовал Антон Дудченко. Он тоже безошибочно прошел два огневых рубежа, но уступил в скорости Приме и занял 28-е место.
Богдан Цымбал никак не может набрать форму. В спринте он допустил один промах, заработав один штрафной круг. В итоге Цымбал занял 44-е место, позволившее квалифицироваться в гонку преследования.
Виталию Мандзину пока трудно конкурировать с опытными спортсменами. 19-летний биатлонист без ошибок завершил стрельбу лежа, но на стойке допустил два промаха. Мандзин попал в топ-80 с отставанием в 3.26 минуты.
А золотые награды спринта достались норвежцу Йоханнесу Бе. Серебро у его партнера по команде Штурли Легрейда. Бронзовые награды завоевал немец Бенедикт Долль.
Результаты спринта в Анси
- 1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+0) 22:52.2
- 2. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +17.6
- 3. Бенедикт Долль (Германия, 0+0) +38.8
...
- 18. Артем Прима (Украина, 0+0) +1:35.4
- 28. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:49.6
- 44. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +2:31.7
- 78. Виталий Мандзин (Украина, 0+2) +3:26.2
- Тарас Лесюк (Украина) – не стартовал
Напомним, на первом этапе в Контиолахти лучший результат среди украинцев в спринте показал Артем Прима, финишировавший 30-м. В Хохфильцене Антон Дудченко показал 38 результат в спринтерской гонке.