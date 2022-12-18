Подвела точность: Прима финишировал за пределами топ-25 первого в сезоне масс-старта

На этапе Кубка мира во французском Анси состоялась первая в сезоне гонка масс-старта. Единственным представителем Украины в этом соревновании был Артем Прима.

Всего в гонке приняло участие 30 биатлонистов. На масс-старт отобрались 25 лучших спортсменов общего зачета Кубка мира, а также пять лучших на этапе в Анси.

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Благодаря 10-му месту в гонке преследования на масс-старт квалифицировался единственный представитель Украины Артем Прима.

К сожалению, гонка неудачно сложилась для украинского биатлониста. Артем допустил слишком много промахов на огневых рубежах, что не позволило ему сражаться за высокие места.

На последней стрельбе Прима не закрыл сразу три мишени, из-за чего оказался на предпоследней позиции. Отставание Артема от победителя гонки составило 3:12,2 минуты.

Подиум уже традиционно был полностью норвежским. Дебютную победу в сезоне одержал Йоханнес Дале, который на финишном круге сумел опередить Штурла Легрейда. Замкнул тройку призеров Йоханнес Бе.

Кубок мира 2022/23. Анси (Франция). Мужчины, масс-старт

1. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0+2+0) 35:02.2

2. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+1)+0.3

3. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+1+2) +10.6

...

29. Артем Прима (Украина, 1+1+1+3) +3:12.2

Отметим, что никто из представительниц женской команды Украины не квалифицировался в масс-старт в Анси. Так что гонка Артема Примы была последней для сборной Украины на Кубке мира в 2022 году.

Четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/23 состоится в словенской Поклюке. Соревнования пройдут с 5 по 8 января. В программе четвертого этапа будут спринтерские гонки, персьюты и смешанные эстафеты.