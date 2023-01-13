Украина показала свой лучший результат сезона в мужской эстафете на этапе Кубка мира

Сборная Украины по биатлону в нынешнем сезоне на этапах кубка мира пока без медалей. Но команда начинает набирать ход. И в мужской эстафете в Рупольдинге пока показала самый лучший результат.

Украинская сборная столкнулась с рядом проблем в этом сезоне из-за травм и болезней. Следовательно, состав команды постоянно "тасуется". И на эстафету в Рупольдинге команда вышла в составе: Артем Прима, Денис Насыко, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Для Примы и Дудченко это были первые гонки в 2023 году. Насико же дебютировал в эстафетных гонках на уровне Кубка мира.

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В общем, мужская сборная показала достойный результат. Только Богдан Цымбал во время стрельбы лежа не использовал запасные патроны. На других огневых рубежах каждый раз было по одному промаху. Следовательно и семь дополнительных патронов. Но без дополнительных кругов.

Первым среди украинцев стартовал Прима. И передал эстафету 12-м. Насыко был вторым на трассе среди украинцев. И показал хорошую ходьбу на старте, но потерял темп на исходе, поэтому и он передал эстафету 12-м.

А вот Цымбал сумел поднять команду выше. Способствовала этому как чистая стрельба лежа, так и хороший ход на трассе. Так что он уже передавал эстафету седьмым.

Антон Дудченко был даже пятым из-за неудачной стрельбы соперников. Но на последнем круге ему пришлось уже защищать шестую позицию, с чем он справился.

Это самый лучший результат для сборной Украины в этом сезоне в эстафетах. До этого команда финишировала на девятой позиции в Контиолахте, а в Хохфильцене была 12-й.

Победила же сборная Норвегии, для которой это третья победа подряд в эстафетах на этапах Кубка мира. При этом норвежцам не помешал даже штраф и не слишком удачный старт.

Результаты мужской эстафеты в Рупольдинге

1. Норвегия (1+7) 1:10:51.4

2. Германия (0+4)+20.1

3. Франция (1+7) +55.6

4. Швеция (1+15) +1:49.3

5. Италия (0+10) +1:56.8

6. Украина (0+7) +2:06.8