Первые биатлонные гонки в 2024 году: онлайн-трансляция спринтов в Оберхофе

В немецком Оберхофе 5 января состоятся мужские и женские спринтерские гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Следите онлайн за гонками вместе с нами!

5 декабря мужской и женской спринтерской гонками в немецком Оберхофе начнется четвертый этап Кубка мира по биатлону. Украина будет представлена пятью спортсменами в обоих спринтах.

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В мужском спринте за Украину выступят Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзын, Артем Прима, Артем Тищенко. Женскую гонку побегут украинки Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко и Любовь Кипьяченкова.

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Мужская гонка начнется в 12:20 по Киеву. Женский спринт намечен на 15:25.

Наилучшим результатом сборной Украины в личных гонках этого сезона является 10-е место Анастасии Меркушиной в женской гонке преследования на этапе в Ленцерхайде. После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину наши биатлонисты не выиграли ни одной медали на уровне Кубка мира.

Онлайн-трансляция спринтов в Оберхофе